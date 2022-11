Duitsland sluit langjarige deal voor vloeibaar aardgas uit Qatar

Qatar gaat vloeibaar gemaakt aardgas (lng) leveren aan Duitsland. Het gas uit de Golfstaat is bedoeld ter vervanging van een deel van de gestopte gasstromen uit Rusland in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne en de sancties tegen Moskou.

Het staatsbedrijf Qatar Energy en energiebedrijf ConocoPhillips hebben een overeenkomst ondertekend om gas te winnen en te verschepen naar Duitsland. Daardoor kan de Golfstaat tot 2 miljoen ton lng per jaar leveren aan de grootste economie van Europa. Het contract heeft een looptijd van minstens 15 jaar, vertelde de Qatarese minister van Energie, Saad Sherida al-Kaabi. Het is het eerste langjarige contract dat Qatar met Duitsland sluit. Daarbij wordt ook gesproken met marktpartijen over aanvullende leveringen. Het gas zal afkomstig zijn van join ventures van ConocoPhillips in Qatar en worden geleverd aan de in aanbouw zijnde Brunsbuttel drijvende importterminal.

Duitsland is naarstig op zoek naar nieuwe gasbronnen. Het land heeft al drijvende importinstallaties geregeld voor de invoer van lng. Die moeten de komende jaren worden geïnstalleerd. Zodra alle vijf de installaties operationeel zijn, zijn ze goed voor een derde van de huidige Duitse gasvraag, aldus schattingen van Berlijn.

Duitsland is het epicentrum van de Europese energiecrisis. De sterke Duitse afhankelijkheid van Rusland werd pijnlijk duidelijk toen het Kremlin de gasleveringen verminderde. Dit was een vergelding voor de sancties tegen Moskou vanwege de oorlog in Oekraïne. De regering van bondskanselier Olaf Scholz had al een reeks stappen ondernomen om gasleveringen veilig te stellen en zo de winter door te komen.