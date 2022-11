Huiszoeking bij DPG Media in België rond krantencontract

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft huiszoekingen uitgevoerd in de sector van de persdistributie, onder meer bij uitgever DPG Media. Er zijn vermoedens dat er verboden afspraken zijn gemaakt in de aanbestedingsprocedure voor een nieuw contract om kranten en tijdschriften te leveren.

De concurrentiewaakhond noemt de bedrijven niet bij naam, maar zegt dat huiszoekingen zijn gedaan bij een onderneming die actief is in de distributie van gedrukte media en bij een persuitgever. Een woordvoerster van uitgever DPG Media bevestigt dat de Mededingingsautoriteit daar maandag is geweest, maar geeft geen verdere informatie. Het vermoeden bestaat dat de bedrijven onder meer concurrentiegevoelige informatie hebben uitgewisseld over de distributie van kranten en tijdschriften.

Een huiszoeking is een eerste stap in een onderzoek. De BMA spreekt zich niet uit over de duur van het onderzoek. Bij het Belgische postbedrijf bpost loopt momenteel een intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken rond overeenkomsten voor de krantendistributie.

In Nederland is DPG Media onder meer uitgever van de landelijke kranten AD, de Volkskrant en Trouw, en regionale kranten als het Brabants Dagblad en Het Parool. Vermoedelijk heeft de kwestie in België geen impact op Nederland. De Autoriteit Consument & Markt gaat nooit in op individuele kwesties, maar de toezichthouder benadrukt dat er door een reeks van fusies in de dagbladsector eerder afspraken over de bezorging zijn gemaakt.

Als gevolg van verschillende fusies in de sector sinds 2015 zijn er nu twee distributeurs van ochtendkranten in Nederland. Naast DPG Media gaat het ook om Mediahuis, dat onder andere De Telegraaf, NRC en een reeks regionale titels uitgeeft. De twee overgebleven dagbladdistributeurs hebben volgens toezichthouder ACM overeenkomsten afgesloten die een betere bescherming bieden dan de geldende voorschriften.

De distributeurs verzorgen tegen een distributievergoeding ook de bezorging van alle andere ochtenddagbladen in dat gebied. Door onderlinge in- en uitbesteding is volgens de ACM een landelijk dekkend netwerk ontstaan. Hierdoor zijn de distributiekosten van ochtendkranten zo laag mogelijk. Dagbladuitgevers zonder eigen distributienetwerk maken gebruik van dit netwerk. De ACM zei eerder de ontwikkelingen in de sector nauwlettend in de gaten te blijven houden. Ook blijft het algemene mededingingstoezicht voor deze sector van kracht.