Betaalvereniging: sinterklaasuitgaven hoger dan ooit tevoren

Nederlanders hebben dit jaar meer sinterklaasuitgaven gedaan dan ooit tevoren. Volgens de Betaalvereniging Nederland werd er wel voor iets minder geld met de pinpas afgerekend dan in 2019. Maar daar staat tegenover dat de onlinebestedingen veel hoger uitkwamen dan in het laatste jaar voor de coronapandemie.

In de zeven dagen tot en met 5 december is dit jaar 114,1 miljoen keer met de pinpas afgerekend voor een totaalbedrag van ruim 2,8 miljard euro. In 2019 ging het nog om 113,7 miljoen transacties en een bedrag van 2,9 miljard euro. Destijds viel koopjesdag Black Friday in de week voor Sinterklaas, vandaar dat er toen net iets meer werd geshopt in de Nederlandse winkelstraten.

Maar dat verschil werd ruimschoots goedgemaakt door de onlinebestedingen. Tijdens de virusuitbraak heeft shoppen via het internet een enorme vlucht genomen. De Betaalvereniging schat dat er tussen 29 november en 5 december meer dan 24 miljoen iDEAL-transacties plaatsvonden, goed voor dik 2,2 miljard euro. Dat is veel meer dan de optelsom van 1,4 miljard euro van drie jaar terug.

Tot en met 2019 lieten de sinterklaasuitgaven volgens de Betaalvereniging jaarlijks een toename zien. In het eerste coronajaar was sprake van een duidelijke dip en in 2021 begonnen de cijfers weer op te krabbelen. Vorig jaar waren er rond Sinterklaas wel nog coronabeperkingen van kracht waardoor er in fysieke winkels minder dan gebruikelijk werd gekocht.

De Betaalvereniging heeft ook nog naar creditcardbetalingen gekeken, maar daarover hield de brancheclub in eerdere jaren nog geen gegevens bij. Ook heeft de organisatie geen gegevens over cashbetalingen in winkels. Volgens een woordvoerder gaat dat naar schatting wel om veel lagere bedragen. Al met al zou een ruime meerderheid van de uitgaves in de vergelijking zijn meegenomen.

Veel Nederlanders hebben hun sinterklaasinkopen al ruim voor 5 december gedaan, waarbij ze mogelijk nog wilden profiteren van aanbiedingen rond Black Friday. Afgelopen zaterdag was van de afgelopen week weliswaar de drukste dag aan de kassa, maar het aantal betalingen met betaalkaarten was lang niet zo groot als de zaterdag na het koopjesfestijn.