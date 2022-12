Haagse veiling Russische wodka-merkrechten moet opnieuw

De veiling van de Benelux-rechten op een voorraad wodka-merken, waaronder Stolichnaya en Moskovskaya, in Den Haag moet opnieuw. Er werd volgens de verkopers namelijk veel te weinig geld op de merken geboden. Mogelijk speelt mee dat Rusland de rechten ook nog steeds claimt.

De voormalige meerderheidsaandeelhouders van het verdwenen Russische olieconcern Yukos hebben eerder beslag gelegd op de merkrechten in de Benelux-landen als onderdeel van de ruim 50 miljard dollar aan schadevergoeding die Rusland moet betalen voor de onteigening van zijn oliebedrijf in 2003. Moskou verwerpt die schadevergoeding.

Op de veiling in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag begon het bieden op de achttien merkrechten bij 50.000 euro en steeg met 50.000 euro per keer naar een eindbod van 200.000 euro. Maar dat was dus ondermaats voor de oud-aandeelhouders die zijn verenigd in GML Limited. De veiling zal daarom naar verwachting op een later moment opnieuw gehouden worden.

Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van zijn eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en belastingontduiking achter de tralies verdween. Critici vonden dat het proces tegen Chodorkovski, die een bekend tegenstander was van president Vladimir Poetin, politiek gemotiveerd was. Chodorkovski zat jaren opgesloten in een Siberisch strafkamp totdat hij in 2013 vervroegd vrij kwam. Daarna ging hij naar Londen.