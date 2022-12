Franse boete voor Microsoft om cookies

Microsoft heeft een boete van 60 miljoen euro gekregen in Frankrijk voor de wijze waarop zijn zoekmachine Bing met cookies omgaat. Dat zijn kleine stukjes software die door websites worden achtergelaten op de computers van gebruikers en waarmee die consumenten in de gaten kunnen worden gehouden. Bing zette volgens de Franse privacywaakhond die cookies zonder melding op de computer en dat is verboden als ze voor advertentiedoeleinden worden gebruikt.

Ook miste de zoekmachine een knop waarmee gebruikers aan konden geven geen prijs te stellen op cookies. Beide zaken waren aanleiding voor de boete.

Daarmee is Microsoft het zoveelste techbedrijf dat door de Franse toezichthouder wordt beboet. Dit jaar kreeg Google al een boete van 150 miljoen euro en moest Facebook 60 miljoen euro betalen.

Microsoft heeft drie maanden de tijd gekregen om beter met cookies om te gaan. Het Amerikaanse bedrijf laat weten volledig mee te hebben gewerkt aan het onderzoek en al belangrijke aanpassingen te hebben gedaan.