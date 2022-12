Britse economie krimpt meer dan verwacht

De Britse economie is in het derde kwartaal meer gekrompen dan verwacht, met 0,3 procent. Daarmee is vermoedelijk ook het begin ingezet van een langdurige recessie.

Eerder ging het Britse statistiekbureau uit van een krimp met 0,2 procent voor de afgelopen driemaandsperiode. De economie in Groot-Brittannië werd met name gedrukt door een daling van de productie, met 2,5 procent. Het land worstelt vooral met een crisis door de gestegen kosten. Vorig jaar ging de economie nog gebukt onder de strenge coronamaatregelen.

De Bank of England waarschuwde vorige maand dat de Britse economie in een recessie terecht zal komen. Deze periode van krimp zou volgens de beleidsmakers tot wel twee jaar kunnen duren als de rentes sterk blijven oplopen. Ook zonder renteverhogingen zou de economie tot eind 2023 krimpen, aldus de ramingen.

De krimp van de economie maakt het voor de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt lastig om zijn beleid uit te voeren. Hunt wil onder andere de belastingen verhogen en snijden in de uitgaven.

Het inkomen van Britse huishoudens is nu voor het vierde kwartaal gedaald. Daarmee is de levensstandaard van Britten volgens economen hard op weg om tot het laagste niveau in tientallen jaren te zakken. Gecorrigeerd voor inflatie, is het besteedbaar inkomen per persoon met 0,5 procent gedaald in het derde kwartaal.

“Groot-Brittannië zit vrijwel zeker al in een recessie die mogelijk dieper is dan die van de vroege jaren 90. Het drukkend effect op de inkomens van huishoudens zal toenemen naarmate de rente stijgt”, zegt een econoom van het Britse accountancykantoor RSM UK.

De cijfers van donderdag onderstrepen de koopkrachtcrisis, die de ergste industriële onrust in decennia heeft aangewakkerd. Britse werknemers, van machinisten tot verpleegkundigen, staken al maanden om loonsverhogingen af te dwingen die overeenkomen met de inflatie.