Advocaten: ouders FTX-oprichter Bankman-Fried worden bedreigd

De ouders van Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, worden bedreigd. Dat zeggen de advocaten van Bankman-Fried. Hij wordt onder meer verdacht van fraude. Naar verwachting verschijnt Bankman-Fried dinsdag voor een rechtbank in New York. Hij zal dan waarschijnlijk onschuld pleiten.

Volgens de advocaten zijn de ouders van Bankman-Fried sinds het omvallen van FTX doelwit van intensieve media-aandacht en krijgen ze correspondentie met dreigementen waarin onder meer wordt gehoopt op fysiek geweld tegen het echtpaar. Joseph Bankman en Barbara Fried zijn professoren aan de Stanford Law School in Californië.

De 30-jarige Bankman-Fried werd in de Bahama’s gearresteerd nadat FTX failliet was gegaan en vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt beschuldigd van het verduisteren van miljarden dollars aan inleg van klanten. Die werden aan het aan FTX gelinkte investeringsfonds Alameda Research overgedragen en dat stak het geld in allerlei bedrijven.

Bankman-Fried kwam in de VS op borgtocht vrij. Hij betaalde daar 250 miljoen dollar voor. De voormalige miljardair verblijft bij zijn ouders in Californië onder huisarrest.

De Bahama’s hebben ondertussen bezittingen van FTX in beslag genomen. Die waren 3,5 miljard dollar waard op het moment van het faillissement. De Caribische staat wil die digitale bezittingen overdragen aan de klanten en schuldeisers van wie ze zijn.