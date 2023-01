Moeder Thuisbezorgd.nl herstelt op beurs na flink verlies in 2022

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, was dinsdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Het aandeel moest vorig jaar nog flink aan waarde inleveren, maar juist aandelen die vorig jaar uit de gratie waren laten nu een duidelijk koersherstel zien. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Zwitserse bank Credit Suisse en het Duitse maaltijdpakkettenbedrijf HelloFresh.

Just Eat Takeaway eindigde de handelsdag 5,5 procent in de plus. Vorig jaar leverde de onderneming nog meer dan de helft van zijn beurswaarde in. Net als branchegenoten groeide Just Eat Takeaway sterk tijdens de coronapandemie, maar kampte het daarna met een groeivertraging omdat mensen weer vaker buitenshuis gingen eten.

Credit Suisse speelde vorig jaar zelfs twee derde van zijn beurswaarde kwijt, maar dinsdag won het aandeel in Z├╝rich bijna 5 procent. HelloFresh, dat vorig jaar zo’n 70 procent minder waard werd, ging in Frankfurt bijna 10 procent hoger de handelsdag uit.

De Europese beursgraadmeters gingen over de gehele linie omhoog, waarbij vooral de tech- en chipbedrijven stevige koerswinsten lieten zien. De AEX-index aan het Beursplein boekte een winst van 0,9 procent en kwam uit op 707,63 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 955,71 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,4 procent.

Techinvesteerder Prosus (plus 4,1 procent) ging aan kop bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Het aandeel profiteerde van een sterke start van de beurshandel in Hongkong. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg daar ruim 3 procent.

Olie- en gasconcern Shell eindigde bijna 1 procent in de min, waarschijnlijk als gevolg van de dalende olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,5 procent minder, op 77,41 dollar. Brentolie werd 3,7 procent goedkoper op 82,72 dollar per vat.

In de MidKap steeg Air France-KLM 1,5 procent. Vakbonden bij KLM willen dat er op Europees niveau regels komen rond vluchten vanuit China. Volgens de bonden zijn er zorgen bij KLM-personeel over het grote aantal besmettingen in China. De EU-lidstaten praten woensdag over een gezamenlijke aanpak. Beijing verklaarde dat de reisbeperkingen die sommige landen al hebben opgelegd onacceptabel zijn en zegt tegenmaatregelen te overwegen.

De euro was 1,0557 dollar waard, tegen 1,0656 dollar een dag eerder.