Aegon en Prosus onderaan in AEX, staalmaker Arcelor aan kop

De AEX-index op het Damrak liet donderdag weinig beweging zien, na de sterke rally in de eerste handelsdagen van het nieuwe jaar. Verzekeraar Aegon en techinvesteerder stonden onderaan in de hoofdindex, terwijl staalfabrikant ArcelorMittal wist te profiteren van het optimisme over de heropening van de Chinese economie.

Beleggers wachten vooral op nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Loonstrookverwerker ADP komt later op de dag met zijn rapport over de banengroei in de private sector in de Verenigde Staten. Dat rapport loopt vooruit op het officiƫle banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven. Ook worden de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS bekendgemaakt.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterkere arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen. Woensdag bleek uit de notulen van de rentevergadering van december dat de beleidsmakers vastberaden zijn om de inflatie terug te dringen door het rentetarief verder te verhogen.

De AEX noteerde rond het middaguur een fractie lager op 717,42 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 963,75 punten onder aanvoering van roestvrijstaalmaker Aperam (plus 4,8 procent). De beurs in Parijs daalde 0,2 procent en de DAX in Frankfurt verloor 0,1 procent, na een onverwachte daling van de Duitse export in november. De Londense FTSE-index won 0,5 procent.

Naast Aegon (min 1,7 procent) stond ook branchegenoot NN Group in de staartgroep, met een min van 1,2 procent. Techinvesteerder Prosus zakte 1,5 procent, na de sterke koerswinst van het aandeel in de afgelopen dagen. ArcelorMittal dikte ruim 3 procent aan en chipbedrijf ASMI volgde met een winst van 1,9 procent. Telecomconcern KPN won 0,7 procent. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan verhoogden het koersdoel voor het aandeel.

Shell (plus 0,9 procent) veerde op na de recente zware verliezen. Het olie- en gasconcern profiteerde van het herstel van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 74,76 dollar per vat. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 79,82 dollar per vat.

Ryanair steeg dik 5 procent in Dublin. De grootste budgetvlieger van Europa verhoogde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar dankzij een verrassend sterk afgelopen kwartaal. In Londen kreeg Next er ruim 7 procent bij. De Britse kledingverkoper verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke verkopen tijdens de feestdagenperiode. AB Foods, de eigenaar van Primark, won 3,5 procent.

De euro was 1,0613 dollar waard, tegen 1,0603 dollar een dag eerder.