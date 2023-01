FNV verwacht in Nederland weinig impact van massaontslag Amazon

Het wereldwijde massaontslag bij webwinkelconcern Amazon gaat waarschijnlijk grotendeels aan Nederland voorbij, denkt vakbond FNV. Volgens FNV-bestuurder Michiel Al heeft het Amerikaanse bedrijf in Nederland maar één bezorgcentrum, in de buurt van Schiphol. Daar verwacht hij eigenlijk geen ontslagen zolang er in Nederland mensen zijn die artikelen blijven bestellen.

Amazon gaat meer dan 18.000 banen schrappen, heeft topman Andy Jassy aangekondigd. Ook in Europa zullen er banen verdwijnen, al is nog niet bekend waar precies. Amazon Nederland is volgens Al wat betreft personeelsaantallen evenwel te vergelijken met een speldenprikje op het totale personeelsbestand. Het concern had eind september wereldwijd meer dan 1,5 miljoen werknemers in dienst.

Al schat dat er op het Nederlandse bezorgcentrum, een verdeelpunt voor pakketjes die uit andere distributiecentra van Amazon in Europa komen, zo’n 150 tot 200 mensen werken. Dat zijn volgens hem veelal uitzendkrachten. Verder is er voor zover de vakbondsman weet ook nog wat kantoorpersoneel aan de slag in Nederland. Hij schat dat dit gaat om tientallen mensen, maar met hen heeft FNV geen contact.

De aanwezigheid van de bond is sowieso erg beperkt bij Amazon, dat erom bekend staat vakbonden zoveel mogelijk buiten de deur te willen houden. Amazon startte pas tijdens de coronapandemie met een Nederlandse versie van zijn webwinkel. Het bezorgcentrum werd in de zomer van 2021 geopend. FNV heeft toen aangegeven ook met de leiding van het bedrijf te willen gaan praten. “Maar ik wacht al anderhalf jaar op een uitnodiging”, zegt Al.

De FNV’er denkt dat de ingreep van Amazon in Europa vooral in Duitsland gevoeld zal worden. Dat is volgens hem de grootste Europese markt van het bedrijf. Ook sluit hij een relatief groot banenverlies in Luxemburg niet uit. “Als het om kantoorfuncties gaat dan kan het dat Luxemburg wordt getroffen, want daar zit het Europese hoofdkantoor van Amazon.”

Een woordvoerder van Amazon Nederland wilde verder geen commentaar geven.