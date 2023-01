Huurplatform ziet huurprijzen nog steeds hard oplopen

De huurprijzen in Nederland blijven hard oplopen, ondanks dat koopwoningen de laatste tijd juist in waarde omlaag zijn gaan. Volgens HousingAnywhere, naar eigen zeggen Europa’s grootste marktplaats voor huurwoningen, is sprake van een “onverminderd stijgende trend” van huurprijzen van alle woningtypes.

Met een gemiddelde plus van dik 17 procent is de huurstijging zelfs groter dan de algehele inflatie, komt naar voren uit nieuwe cijfers van het platform over het afgelopen kwartaal. Volgens directeur Djordy Seelmann komt dit door het beperkte aanbod op de markt. Daardoor is er minder woonruimte beschikbaar dan er vraag is. “Studenten en young professionals zetten hun dromen opzij, omdat er geen accommodatie beschikbaar is in de steden waar ze willen studeren”, weet Seelmann.

Er is wel sprake van grote verschillen. In Amsterdam, de stad met de hoogste huurprijzen van Europa op het platform, stegen de prijzen van appartementen bijvoorbeeld met slechts 1 procent. Opvallend is volgens HousingAnywhere ook een daling van 4 procent in de huurprijzen van appartementen in Utrecht ten opzichte van het vorige kwartaal. De periode ervoor liepen de huurprijzen van Utrechtse appartementen nog bijna 13 procent op. Verder viel op dat de prijzen van studio’s en kamers zich erg afwijkend ontwikkelden in Den Haag. De kamerprijzen stegen daar met 20 procent terwijl studioprijzen 17 procent afnamen.

HousingAnywhere richt zich onder meer op huisvesting voor studenten en heeft ook veel gemeubileerde woningen in zijn aanbod. Vandaar dat het platform van de in Rotterdam gevestigde onderneming ook interessant is voor expats. Bij het bedrijf werken 260 mensen. De Nederlandse huurprijzen worden door meerdere organisaties bijgehouden, bijvoorbeeld ook door onlinewoningplatform Pararius en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Zij komen later nog met cijfers over het afgelopen kwartaal.