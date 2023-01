Ferry tussen Eemshaven en Noorwegen in trek, ook voor wintersport

De ferry die vaart tussen de Groningse Eemshaven en Kristiansand in Noorwegen heeft vorig jaar 186.000 reizigers vervoerd. Dat meldt uitbater Holland Norway Lines, dat eerder uitging van 150.000 passagiers aan het einde van 2022.

Het schip met de naam MS Romantika voer voor het eerst uit in april vorig jaar waarna het wekelijks drie keer de overtocht maakte. Ook auto’s en vrachtwagens kunnen op het schip mee. Daarnaast is er voor opvarenden horeca en onder meer een sauna aanwezig. Een overtocht duurt ongeveer 18,5 uur.

Veel mensen die op wintersport willen, kiezen dit jaar voor een reis met de ferry naar Noorwegen, zegt Elmer Roukema van Holland Norway Lines. “Vanwege de sneeuw die in andere populaire gebieden uitblijft”, verklaart hij. Het bedrijf biedt naar eigen zeggen een “goed alternatief voor een wintersportbestemming met gegarandeerd sneeuw”.

Daarnaast krijgt Holland Norway Lines ook al boekingen binnen voor de komende zomer. Al zo’n 60.000 reizigers zijn van plan om in 2023 aan boord te gaan.

Holland Norway Lines is een lokale start-up, met op de scheepsbemanning na zo’n dertig medewerkers. Voor de vaardienst is een nieuwe terminal opgetuigd. De MS Romantika is wel al zo’n twintig jaar oud. Het is de bedoeling dat er in duurzame en slimme oplossingen geïnvesteerd blijft worden waardoor het schip minder energie gaat verbruiken. De onderneming wil toewerken naar twee schepen die rond 2027 emissievrij zouden moeten varen.