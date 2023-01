Topman baggeraar Boskalis dreigt met vertrek uit Nederland

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vertrekt mogelijk uit Nederland. “Die kans is concreet”, zei topman Peter Berdowski vrijdag in NPO Radio 1-programma Sven Op 1. “We moeten de balans nog opmaken. Die heeft voor Nederland geen forse beweging naar de positieve kant gemaakt in het afgelopen jaar.”

Boskalis is wereldwijd actief met baggerwerkzaamheden, maar ook met het bergen van schepen. Zo was het bedrijf in 2021 betrokken bij het lostrekken van de in het Suezkanaal vastgelopen Ever Given.

Volgens Berdowski is het zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid om altijd na te denken wat de beste plaats is voor het bedrijf. “Dat is de afgelopen 110 jaar Nederland geweest, maar dat is niet vanzelfsprekend. We houden dat nu serieus tegen het licht.” De beslissing is nog niet gevallen, maar de topman van het bedrijf uit Papendrecht is niet positief gestemd. “Laat ik zeggen: de vlag hangt halfstok, maar is nog niet gestreken.”

Volgens Berdowski is Nederland geen goed land meer voor bedrijven die exporteren. Met name de aankomende wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is volgens de topman geen goede stap. “We zijn niet tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar doen we ook veel aan. Maar we krijgen ook de verantwoordelijkheid voor niet nader genoemde thema’s die dan voor de Nederlandse rechter getoetst kunnen worden.”

Berdowski stelt dat Boskalis veel projecten in verschillende landen heeft. “Op ieder moment kan dan bij de rechter worden getoetst of wij een project mogen uitvoeren en dan kan worden gekeken naar mensenrechten of CO2-uitstoot of natuurbehoud.” Hij vindt dat de rechtspositie van Boskalis te onzeker wordt.

De plicht van bedrijven om te vergroenen is moeilijk voor Boskalis, aldus Berdowski die erop wijst dat er voor schepen nog geen alternatieven voor fossiele brandstoffen zijn. “Daar komt bovenop dat we op de uitstoot als gevolg van onze projecten worden afgerekend. En veel van onze projecten gaan om infrastructuur, die dus zorgt voor meer uitstoot.” Zo werkt Boskalis onder meer aan het opspuiten van land voor een nieuwe luchthaven in de Filipijnen.

Gevraagd door presentator Sven Kockelmann of de conclusie dan niet gewoon zou moeten zijn dat Boskalis een verouderd bedrijfsmodel heeft, komt Berdowski weer terug op verhuizen. “Dat kan voor Nederland gelden, maar niet in andere landen.”