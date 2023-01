Gasprijs veert op ondanks milde weersverwachtingen

De Europese gasprijs is vrijdag weer wat opgeveerd, ondanks de verwachtingen dat het milde winterweer in grote delen van Europa voorlopig zal aanhouden. De prijs van de brandstof is de afgelopen tijd flink gedaald doordat er minder gas wordt verbruikt voor de verwarming van huizen en kantoren en de voorraden daardoor goedgevuld blijven. Sinds donderdag lijkt de gasprijs echter weer wat op te lopen.

Het belangrijke Noorse energieconcern Equinor waarschuwde al dat de Europese gasmarkt ook dit jaar krap zal blijven, waardoor de prijzen sterk kunnen schommelen. Die krapte wordt veroorzaakt doordat er minder Russisch gas beschikbaar is en landen een felle concurrentiestrijd voeren om vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te importeren om de voorraden op peil te houden.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs vrijdag rond 12.00 uur met dik 3 procent tot 74,75 euro per megawattuur. Eerder op de ochtend zakte de prijs nog met 4 procent tot 69,50 euro. Donderdag veerde de gasprijs ook al op na een aanvankelijke daling richting de 60 euro. Op weekbasis lijkt de gasprijs daarmee vrijwel ongewijzigd te blijven.

De gasprijs is sinds begin december wel gehalveerd en ligt ver onder de pieken van rond de 350 euro die eind augustus werden bereikt. Ondanks de daling is gas nog altijd een stuk duurder dan in de afgelopen jaren, toen minder dan 30 euro per megawattuur werd betaald.

Volgens de weersvoorspellingen zullen de milde temperaturen volgende week waarschijnlijk aanhouden, met veel hoger dan gemiddelde temperaturen voor Frankrijk en Duitsland, de twee grootste economieën van de eurozone. De hoge energieprijzen zijn een belangrijke aanjager geweest van de hoge inflatie in het eurogebied, en de onverwacht lage vraag naar gas zorgt voor optimisme bij de Europese autoriteiten.

“We zijn nu erg optimistisch, en dat waren we in de herfst niet”, zei Klaus Müller, president van de Duitse netwerkregulator, in een interview met tv-zender ARD. Volgens Müller is een gastekort deze winter “onwaarschijnlijk”. “Hoe meer gas we aan het begin van het jaar in opslagfaciliteiten hebben, hoe minder stress en kosten we zullen hebben om ze voor de volgende winter weer te vullen.” In Duitsland zijn de gasopslagen voor bijna 91 procent gevuld en de Europese opslaglocaties zitten voor 83 procent vol.