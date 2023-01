Akkoord over tien jaar langer openhouden Belgische kernreactoren

De Belgische kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 blijven tien jaar langer open. De Belgische regering en eigenaar Engie hebben daarover een bindend akkoord gesloten. De reactoren zouden aanvankelijk in 2025 sluiten.

Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten onderhandelden maanden met Engie over verlenging van de levensduur van Doel 4 (bij Antwerpen) en Tihange 3 (ten zuidwesten van Luik). De reactoren blijven volgens de regering nog even nodig nu de EU steeds minder aardgas uit Rusland importeert en de transitie naar milieuvriendelijkere energievormen nog lang niet rond is. Maar uitbater Engie wil niet alle kosten dragen als de reactoren vanaf 2026 nog eens tien jaar gaan draaien, na een pauze in 2025 voor onderhoud. De Belgische staat stapt daarom voor de helft in om de risico’s en baten van de kerncentrales voortaan te delen.

Premier De Croo noemde het akkoord op een persconferentie “heel belangrijk voor BelgiĆ«” om de energielevering in het land zeker te stellen. Er zal meteen worden begonnen met onderzoek naar de milieueffecten van het besluit en naar de veiligheid van de twee jongste van de zeven kernreactoren in BelgiĆ«. Ook moet nog worden onderzocht wat de extra kosten van de opslag van het nucleaire afval zullen zijn, en op welke manier deze opslag wordt afgehandeld.