Fastned bouwt laadstation met elektrisch materieel

Uitbater van elektrische laadstations Fastned heeft voor het eerst zo’n station grotendeels met elektrische apparaten gebouwd, zoals shovels, graafmachines en hoogwerkers. Dat deed het bedrijf als test omdat het minder CO2 en stikstof wil uitstoten tijdens de bouw van zijn laadstations.

De aanleg van het laadstation Lingehorst langs de A2 bij Beesd koste haast 82 procent minder stikstof en ruim 77 procent minder CO2 dan bouw met niet-elektrisch materieel. Daarbij hielp het dat op die parkeerplaats al een werkende stroomaansluiting lag die gebruikt kon worden om het materieel mee op te laden. Dat is lang niet bij iedere aanleg zo. Dat materieel moest nog wel gehuurd worden, en er is niet veel van beschikbaar. Dat maakt het duurder dan normaal materieel.

Fastned zegt te streven naar volledig uitstootvrije bouw van toekomstige laadstations. Maar of dat op korte termijn te realiseren is, valt te bezien omdat schone bouw duurder is. Bovendien wil Fastned dit jaar heel veel nieuwe stations bouwen . Binnenkort gaat het 250e laadstation van het bedrijf open, maar in de komende twee jaar moeten daar zeker nog 150 station bijkomen.