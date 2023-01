Koerssprong chipbedrijven ASML, Besi en ASMI op groen Damrak

ASML, Besi en ASMI hebben maandag forse koerssprongen gemaakt op de Amsterdamse beurs. De drie bedrijven uit de chipsector gingen aan de leiding op een positief gestemd Damrak, net als andere techbedrijven elders in Europa. De technologiesector profiteert van het optimisme over de heropening van de Chinese economie en de hoop dat de Federal Reserve in zijn streven de inflatie onder controle te krijgen de rente minder snel zal hoeven te verhogen dan eerder werd gevreesd.

ASML eindigde met een plus van 6,4 procent bovenaan, maar Besi (plus 6,1 procent) en ASMI (plus 5,8 procent) deden daar niet veel voor onder. Ook betalingsverwerker Adyen deed het met een plus van 3,2 procent goed. Onderaan bij de hoofdfondsen stond databedrijf Wolters Kluwer. Dat bedrijf nam NurseTim over, dat educatieve toepassingen voor verplegend personeel aanbiedt. Beleggers zetten het aandeel 0,9 procent lager.

In de MidKap steeg Just Eat Takeaway 7,8 procent na een positief rapport van analisten van ING. PostNL ging 6,2 procent omhoog. Het postbedrijf sloot een cao-akkoord na een onrustige periode. De ruim 18.000 mensen die onder die cao vallen krijgen er tot 9,5 procent loon bij. Daarnaast krijgt het PostNL-personeel komende maand een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het brutoloon.

Air France-KLM eindigde 0,9 procent in de plus. Het luchtvaartconcern erkende dat gegevens van regelmatige reizigers zijn buitgemaakt bij een hack. Bodemonderzoeker Fugro stond onderaan met een min van 0,7 procent.

De AEX-index sloot 1,7 procent in de plus op 736,18 punten. De MidKap ging 1,6 procent omhoog, tot 983,67 punten. De beurs in Frankfurt steeg 1,3 procent, die in Parijs 0,7 procent en in Londen ging de beurs 0,3 procent vooruit.

ForFarmers leverde 3,7 procent in bij de kleine ondernemingen op Beursplein 5. Het veevoerbedrijf en zijn branchegenoot 2Agriculture zijn er niet in geslaagd om de zorgen van de Britse toezichthouder CMA over hun geplande samenwerking weg te nemen. De twee bedrijven beraden zich nu op vervolgstappen.

De euro was 1,0758 dollar waard, tegen 1,0619 dollar vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent in prijs, tot 75,23 dollar per vat. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 80,04 dollar per vat.