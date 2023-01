Uber stijgt op positief Wall Street na koopadvies

Uber behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York, die verder omhoog gingen na de rally op vrijdag. Het aandeel won 3,5 procent dankzij dankzij een koopadvies door investeringsbank Piper Sandler. Volgens de kenners zal de taxidienst profiteren van de sterk gestegen verkoopprijzen van auto’s. Meer mensen zullen daardoor een taxi nemen in plaats van een nieuwe auto te kopen.

De stemming op Wall Street bleef optimistisch door de heropening van de Chinese economie en de hoop dat de Amerikaanse Federal Reserve mogelijk de rente wat minder stevig hoeft te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Afgelopen vrijdag reageerden beleggers al verheugd op het Amerikaanse banenrapport, waaruit bleek dat de loonstijging in de VS afvlakt. Dat wakkerde de hoop aan dat de Fed het dit jaar rustiger aan zal doen met het verhogen van de rente.

Beleggers zullen deze week vooral letten op de nieuwe gegevens over de inflatie in de Verenigde Staten, die van invloed zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve. Aan het einde van de week verschuift de aandacht naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America en Citigroup, die daarmee het startsein geven voor het jaarcijferseizoen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 33.797 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3917 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,9 procent vooruit tot 10.662 punten. De drie graadmeters wonnen vrijdag al meer dan 2 procent.

Goldman Sachs klom 0,5 procent. De zakenbank gaat deze week zo’n 3200 banen schrappen vanwege de naar verwachting moeilijkere economische omstandigheden dit jaar. De bank heeft in totaal meer dan 49.000 werknemers.

Bed Bath & Beyond sprong 23 procent omhoog. De huishoudelijke winkelketen raakte in de vorige twee handelsdagen ruim de helft aan beurswaarde kwijt door de waarschuwing dat het bedrijf mogelijk faillissement moet aanvragen omdat het er slecht voor staat.

Lululemon verloor meer dan 11 procent aan waarde. De omzetverwachting werd positiever, maar het yogakledingmerk ziet de winstmarges wel lager uitpakken dan het eerder had voorzien.

Tesla steeg 3,7 procent. Honderden Chinese Tesla-rijders hebben zich afgelopen weekend voor showrooms en distributiecentra van de autofabrikant verzameld uit onvrede over een nieuwe prijsverlaging die het concern vrijdag aankondigde. Zelf kochten ze onlangs nog hun nieuwe auto en liepen ze de korting net mis.

De euro was 1,0717 dollar waard, tegen 1,0619 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer, op 75,61 dollar per vat. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 80,30 dollar per vat.