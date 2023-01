Bloomberg: Microsoft wil fors investeren in bedrijf achter ChatGPT

Softwareconcern Microsoft voert gesprekken over een miljardeninvestering in OpenAI, het bedrijf achter het programma ChatGPT. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. ChatGPT baarde de afgelopen maanden veel opzien door op basis van kunstmatige intelligentie goed leesbare teksten te produceren.

Het bedrag dat Microsoft in OpenAI zou willen steken kan oplopen tot 10 miljard dollar. Dat geld zou over een periode van meerdere jaren naar het bedrijf vloeien. Maar de uiteindelijke deal kan er nog anders uit komen te zien.

Nieuwssite Semafor schreef eerder op basis van bronnen dat het bedrijf bij een nieuwe investeringsronde 29 miljard dollar waard zou kunnen zijn. Aan die kapitaalinjectie zouden ook andere investeerders dan Microsoft meedoen.

Microsoft en OpenAI weigerden tegenover Bloomberg commentaar te geven. Het zou niet de eerste investering van het bedrijf achter Windows en Xbox in OpenAI zijn. Eerder stak Microsoft 1 miljard dollar in het bedrijf, dat in 2015 werd opgericht door Elon Musk en techinvesteerder Sam Altman.

ChatGPT zorgt voor veel opschudding, omdat veel van de door het programma gegenereerde teksten amper zijn te onderscheiden van door mensen geschreven teksten. De chatbot is in staat op een natuurlijk manier te antwoorden op vragen en verzoeken en beantwoordt vervolgvragen. Daarmee zou het ook een belangrijke concurrent kunnen worden van Google. Ook kan de ChatGPT teksten schrijven in verschillende genres.

OpenAI is ook bekend van het programma Dall-E. Dat maakt na een geschreven opdracht ‘kunst’ die bestaat uit samengevoegde afbeeldingen die op internet beschikbaar zijn.