Aandacht voor NN Group en InPost op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar verzekeraar NN Group en de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost. NN Group zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging door analisten van Deutsche Bank. InPost kwam met een handelsupdate, waarin topman Rafal Brzoska sprak van een sterk jaar met recordvolumes en een sterke groei van het aantal kluisjes.

Beleggers lijken het verder rustig aan te doen na de sterke opmars sinds het begin van het jaar. Daarbij wordt vooral uitgekeken naar de nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten, die donderdag op het programma staan. De Federal Reserve heeft de rente afgelopen jaar flink verhoogd om de inflatie te beteugelen. Bij een verdere afkoeling van de inflatie zou de Fed de rente mogelijk minder sterk hoeven te verhogen.

In Nederland meldde het statistiekbureau CBS dat de inflatie in Nederland vorig jaar gemiddeld 10 procent bedroeg. Dat is het hoogste inflatiecijfer sinds 1975. De laatste maanden gaan de prijzen wel wat minder snel omhoog. Zo bevestigde het CBS dat de inflatie in december is gedaald tot 9,6 procent. Dit was de derde maand op rij dat de inflatie afnam.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingverlies van zo’n 0,6 procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met minnen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, maakte de Nikkei een inhaalslag en klom 0,8 procent. De Hang Seng-index in Hongkong daalde tussentijds 0,3 procent, na de sterke koersrally in de afgelopen dagen.

Op het Damrak staan de chipbedrijven in de belangstelling na tegenvallende omzetcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant lijkt ook last te krijgen van de afnemende vraag naar elektronische apparaten. Maandag behoorden de Nederlandse chipbedrijven ASML, Besi en ASMI nog tot de grote winnaars met winsten van rond de 6 procent.

De Europese beurzen sloten maandag hoger. De AEX steeg 1,7 procent tot 736,18 punten en de MidKap ging 1,6 procent omhoog, tot 983,67 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,3 procent. Wall Street ging overwegend omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de min op 33.517,65 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent en techbeurs Nasdaq klom 0,6 procent.

De euro was 1,0736 dollar waard, tegen 1,0758 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent in prijs, tot 74,43 dollar per vat. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 79,39 dollar per vat.