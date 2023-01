Energiebureau: olieproductie VS kan dit jaar naar record stijgen

De olieproductie in de Verenigde Staten kan in 2023 naar een nieuw recordniveau stijgen. Volgens het Amerikaanse energiebureau Energy Information Administration (EIA) kan de productie dit jaar gemiddeld uitkomen op 12,4 miljoen vaten per dag.

Het huidige record werd in 2019 bereikt toen de gemiddelde productie uitkwam op 12,3 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Voor 2024 voorziet het EIA een verdere stijging van de dagelijkse productie van ruwe olie in de VS naar 12,8 miljoen vaten. De VS spelen een steeds belangrijkere rol in de wereldwijde olieleveringen nu de Russische olie-export onder druk staat door de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne en oliegroep OPEC+ de productie heeft verlaagd om zo de prijzen te stutten.

In de VS wordt veel olie gewonnen uit schalievelden, waaronder het grote veld Permian Basin dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt. Met schaliewinning wordt olie uit gesteentes gehaald door met hoge druk water, zand en chemicali├źn in de grond te spuiten.