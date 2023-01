Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit fors omlaag op Wall Street

Virgin Orbit, het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson, moest dinsdag een flink verlies slikken op de aandelenbeurzen in New York na de mislukte eerste lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa door het bedrijf. De lancering vond maandagavond plaats in het zuidwesten van Engeland.

Virgit Orbit eindigde 14 procent in de min. De onderneming richt zich op het naar de ruimte brengen van satellieten. Dat doet het bedrijf met een raket die het lanceert vanaf een Boeing 747. Het is onduidelijk wat er met de satellieten is gebeurd. Het vliegtuig, de Cosmic Girl genaamd, keerde probleemloos met de bemanning terug naar het vliegveld in Cornwall. Het bedrijf stelt de gegevens van de mislukte lancering te bestuderen.

De aandacht van beleggers op Wall Street ging verder uit naar een speech van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell in Stockholm. Powell verklaarde dat de politieke onafhankelijkheid van de centralebankenkoepel Federal Reserve van groot belang is bij het aanpakken van de inflatie in de Verenigde Staten en dat de centrale bank impopulaire maatregelen kan nemen om voor prijsstabiliteit te zorgen. Hij zei verder niks over het toekomstige beleid van de Fed.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 33.704,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 3919,25 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 10.742,63 punten.

Coinbase Global ging 13 procent vooruit. De cryptobeurs gaat ongeveer een vijfde van zijn personeel ontslaan als gevolg van de onrust in de cryptowereld die is ontstaan door de ineenstorting van cryptobeurs FTX. In juni ontsloeg Coinbase al 18 procent van zijn werknemers. Eind september telde het bedrijf zo’n 4700 medewerkers.

Microsoft kreeg er 0,8 procent bij. Het softwareconcern voert volgens persbureau Bloomberg gesprekken over een miljardeninvestering in OpenAI, het bedrijf achter het programma ChatGPT. ChatGPT baarde de afgelopen maanden veel opzien door op basis van kunstmatige intelligentie goed leesbare teksten te produceren. Het bedrag dat Microsoft in OpenAI zou willen steken kan oplopen tot 10 miljard dollar.

De euro was 1,0736 dollar waard, tegen 1,0728 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 74,99 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 79,90 dollar per vat.