Beleggers in Hongkong hopen op opleving Chinese economie

De aandelenmarkten in China en Hongkong hebben woensdag opnieuw fors terrein gewonnen. Beleggers hebben meer vertrouwen gekregen in een opleving van de Chinese economie nu de regering van het land het strenge coronabeleid heeft laten varen.

De Hang Seng-index in Hongkong koerste 1,5 procent hoger. Webwinkelconcern Alibaba won 4,2 procent, mogelijk ook geholpen door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de stad Hangzhou, waar ook het hoofdkantoor van het bedrijf staat. Vastgoedbedrijf Country Garden Services steeg bijna 5 procent na het nieuws dat Chinese banken weer meer leningen verstrekken. De vastgoedsector van China kampt met hoge schulden. De beurs in Shanghai won 0,3 procent.

Op de andere aandelenmarkten in Aziƫ trokken leveranciers van Apple de aandacht nadat persbureau Bloomberg berichtte dat de iPhone-maker zelf schermpjes gaat produceren. LG Display verloor 2,2 procent op de beurs in Seoul. Het Chinese BOE Technology won juist 0,5 procent na een Reuters-bericht dat de Apple-toeleverancier investeert in nieuwe fabrieken in Vietnam.

De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent hoger. De Kospi in Seoul steeg tussentijds 0,6 procent en de All Ordinaries in Australiƫ won 0,9 procent. Beleggers verwerkten een zwakker banenrapport uit Zuid-Korea, dat er mogelijk op wijst dat renteverhogingen drukken op de economische groei. Ze kijken ook vooruit naar de inflatiecijfers over december uit de Verenigde Staten die deze week naar buiten komen. Die kunnen van grote invloed zijn op het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.