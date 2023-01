Belgische premier: steun voor industrie EU van geopolitiek belang

De Belgische premier Alexander De Croo voegt zich bij de groep Europese leiders die oproepen tot extra stimuleringsmaatregelen voor de eigen industrie nu de Verenigde Staten in eigen land geproduceerde goederen gaan subsidiëren. Het is volgens de regeringsleider “van geopolitiek” belang dat maakbedrijven zich niet laten weglokken uit de Europese Unie.

“We moeten als Europees blok optreden”, zei De Croo in een interview met persbureau Bloomberg. “Iedereen beseft vandaag de dag dat het van geopolitiek belang is om industriële bedrijvigheid, zoals de zware industrie, de chemie enzovoorts, hier in Europa te houden.”

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden voerde een nieuwe wet in, de Inflation Reduction Act, die miljarden dollars aan belastingvoordelen en subsidies vrijmaakt voor groene technologie die in de VS is geproduceerd. Dat is ongeoorloofde staatssteun, klinkt het in Europa. De Croo zegt dat er oneerlijke elementen in de Amerikaanse wet zitten, maar dat een handelsoorlog moet worden vermeden.

Eerder deze maand zei de Franse minister van Financiën dat hij een wetsvoorstel voor “groene energie” zal presenteren om bedrijven niet weg te laten trekken uit Europa. Eurocommissaris Paolo Gentiloni zei deze week in een interview met Het Financieele Dagblad dat de EU meer mogelijkheden moet krijgen om bedrijven te steunen bij de overgang naar milieuvriendelijkere energie.