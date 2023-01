Engelse post kan geen internationale post versturen na hack

Het Engelse postbedrijf Royal Mail kan voorlopig geen post en pakketten naar andere landen sturen. Het bedrijf heeft last van wat het een “cyberincident” noemt. Royal Mail roept klanten zoals ondernemingen op om voorlopig geen exportpakketten aan te bieden.

Royal Mail is een van de grootste postbedrijven ter wereld en via pakketdochter GLS ook in Nederland actief. Volgens het bedrijf maken duizenden Britse ondernemingen gebruik van zijn diensten om pakketten naar klanten buiten het Verenigd Koninkrijk te sturen.

Wat het cyberincident precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat het om gijzelsoftware waardoor het 507 jaar oude Royal Mail niet bij zijn systemen kan. Het bedrijf zegt met externe experts samen te werken om de problemen op te lossen. Ook is het incident aan toezichthouders en veiligheidsdiensten gemeld.

Bedrijven van buiten Groot-Brittanniƫ invoeren lukt Royal Mail nog wel. Bij dat soort pakketten moet wel met een iets langere levertijd rekening worden gehouden.