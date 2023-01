Talpa wil van advertentieverkoop af om fusie RTL erdoor te krijgen

Mediaconcern Talpa is van plan de verkoop van advertentieruimte op zijn televisiezenders, zoals SBS6 en Veronica, uit te besteden aan Mediahuis Nederland. Daarmee hoopt het bedrijf van John de Mol zorgen over de overgebleven concurrentie in het medialandschap na de fusie met RTL Nederland weg te nemen.

Talpa en RTL bevestigen het voorstel te hebben gedaan na een eerder bericht van De Telegraaf. Het idee is dat Mediahuis, uitgever van kranten als De Telegraaf en NRC, zo opstaat als concurrent van “lokale en internationale spelers” bij het aanbieden van reclameblokken op commerciĆ«le zenders.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet nog goedkeuring geven voor de in juni 2021 aangekondigde fusie van Talpa en RTL Nederland. Dat duurt veel langer dan die twee bedrijven hadden voorzien. De fusie voegt de RTL-zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL Z en streamingdienst Videoland samen met Talpazenders als SBS 6, Net5, Veronica en Radio 538. Hierdoor ontstaat de vrees bij adverteerders dat een heel dominante partij ontstaat bij het verkopen van reclamezendtijd, waardoor ze duurder uit zouden kunnen zijn.