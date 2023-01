Haven Terneuzen, Vlissingen en Gent boekt recordjaar door oorlog

De gedeeltelijk Zeeuwse haven North Sea Port heeft afgelopen jaar het beste jaar gedraaid sinds de havens in Vlissingen, Terneuzen en het Belgische Gent vijf jaar geleden samengingen. De bedrijven in de haven van 60 kilometer lang verwerkten vooral meer oliehoudende zaden, ruw ijzer en steenkool. Volgens de haven kwam dat doordat partijen hier voorraden van aanlegden vanwege de Europese sancties tegen Rusland.

De hoeveelheid overgeslagen goederen via zee nam afgelopen jaar met 7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Van onder meer vloeibare meststoffen, diesel en kerosine werd meer overgeslagen in de zuidelijk gelegen haven. Die hoeveelheden zitten nog wel onder het niveau van voor corona. Het totale aantal goederen via zee lag wel 3 procent hoger dan in 2019.

Door de sancties tegen Rusland was dat land vorig jaar niet meer de belangrijkste handelspartner van North Sea Port. De Verenigde Staten zijn nu de nummer 1 door een stijging van ruim een kwart, nummer 2 Rusland kende een krimp van 15 procent. Ook handelen met onder meer met Canada, Australië en Algerije werd snel populairder door de oorlog in Oekraïne.

De binnenvaart was goed voor iets minder dan de helft van alle overgeslagen goederen. Ook deze sector groeide met 7 procent, tot bijna 65 miljoen ton. In totaal importeerde de haven 6 procent meer dan een jaar eerder, de minder belangrijke export steeg met 9 procent. North Sea Port verwacht dit jaar “een minder jaar, maar wel een degelijk jaar”.

Groningen Seaports kende ook een positief jaar, maakte het donderdag al bekend. Dat kwam vooral doordat er een grote vraag was naar grond in Delfzijl en de Eemshaven. “Het voorgaande jaar merkten we al dat grond schaarser werd en die trend heeft zich het afgelopen jaar doorgezet. De terreinen in onze havens zijn behoorlijk gewild!”, aldus topman Cas König.

Een hoogtepunt was de snelle aanleg van de lng-terminal in de Eemshaven. “In maart zijn we begonnen met de voorbereidingen en begin september was de terminal operationeel. Nog nooit is er ergens ter wereld een project van deze omvang op gebied van gas zo snel gerealiseerd”, zei König. Ook dit jaar ziet er “rooskleurig” uit, met veel aandacht voor duurzaamheid.