Wall Street daalt na resultaten grote Amerikaanse banken

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager aan de handelsdag begonnen. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de bankensector. Grote Amerikaanse financiële concerns als JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America en Wells Fargo kwamen met de resultaten over het afgelopen kwartaal. Daarmee werd het cijferseizoen op Wall Street geopend.

De cijfers van banken werden overwegend negatief ontvangen. Bank of America zakte 1,7 procent. De op een na grootste bank van de VS boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De bank zag onder meer de rente-inkomsten sterk stijgen vanwege de hogere rentetarieven. Wel zette het financiële concern meer geld opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

Ook JPMorgan Chase, de grootste Amerikaanse bank, moest meer geld opzijzetten voor zogeheten slechte leningen door de verslechterde economische omstandigheden. Topman Jamie Dimon verklaarde daarbij rekening te houden met een milde recessie in de VS. Het aandeel gaf zo’n 2 procent prijs. Wells Fargo (min 5 procent) stopte ook meer geld in de stroppenpot en zag de kwartaalwinst dalen. Daarbij speelden ook boetes mee. Citigroup zag de winst ook dalen door tegenvallende prestaties bij het onderdeel zakenbankieren en zakte 1,9 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent lager op 33.971 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 3953 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 10.934 punten.

Tesla zakte ruim 5 procent. De fabrikant van elektrische auto’s verlaagde de prijzen van zijn modellen op de Amerikaanse thuismarkt. Ook op belangrijke Europese markten werden de prijzen verlaagd. Eerder schroefde het bedrijf al de verkoopprijzen in China terug. Met de prijsverlagingen hoopt Tesla de vraag te stimuleren na de tegenvallende leveringen in de afgelopen maanden.

Delta Air Lines verloor meer dan 7 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten van de luchtvaartmaatschappij in het afgelopen kwartaal. De winstverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen. Vermogensbeheerder BlackRock boekte afgelopen kwartaal minder winst en zakte ruim 2 procent.

Virgin Galactic steeg juist 8 procent. Beleggers reageerden verheugd op het bericht dat het ruimtevaartbedrijf van de Britse miljardair Richard Branson op schema ligt om in het tweede kwartaal te starten met zijn commerciële ruimtevluchten.

De euro was 1,0799 dollar waard, tegen 1,0820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 78,88 dollar per vat. Brentolie kostte 0,5 procent meer, op 84,44 dollar per vat.