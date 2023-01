Supermarktketen in België test zelfrijdende bezorgrobot

Supermarktketen Carrefour is een test begonnen met een zelfrijdende bezorgrobot die boodschappen bij werknemers van een bedrijvencomplex in het Belgische Zaventem aflevert. De werknemers kunnen via een app bestellingen plaatsen die de robot een kwartiertje later bezorgt. De supermarktketen hoopt de autonome robots uiteindelijk in te kunnen zetten in kleine en middelgrote steden.

Het complex waar getest wordt is 60.000 vierkante meter groot en huisvest een tiental bedrijven met in totaal 9.000 werknemers. Volgens een Carrefour-woordvoerster staat het project nog in de kinderschoenen. “Dit is echt het startschot van de test.”

De zelfrijdende winkelkarretjes zijn uitgerust met kunstmatige intelligentie, sensoren en acht camera’s. Zo zouden ze zich volledig veilig kunnen verplaatsen, ook op de openbare weg. De robot is van het Turkse bedrijf Delivers.ai. Volgens de Franse multinational gaat het om een “primeur in Europa”.