Leraren in Engeland en Wales gaan staken voor hoger loon

Leraren in Engeland en Wales gaan staken om de eisen voor een flink hoger loon te onderstrepen. Volgens de grootste Britse onderwijsvakbond National Education Union (NEU) hebben de leraren in overgrote meerderheid gestemd voor acties. De eerste staking moet dan op 1 februari plaatsvinden, waardoor 23.400 scholen geraakt zullen worden.

In totaal worden zeven stakingsdagen gepland. Door de acties zullen scholen de deuren moeten sluiten en worden schoolgaande kinderen gedwongen thuis te blijven. De NEU zegt wel dat er niet meer dan vier dagen per school gestaakt zal worden. De bond stelt dat de loonsverhogingen die nu wordt geboden onvoldoende zijn om de hoge inflatie te compenseren. In Schotland is al gestaakt door onderwijzers. De onderwijsbonden in het Verenigd Koninkrijk zeggen ook dat vanwege de achterblijvende lonen veel leraren ander werk zijn gaan doen, waardoor de werkdruk is toegenomen.

Maandag werd ook bekend dat Britse verpleegkundigen het werk deze week opnieuw gaan neerleggen om hoger loon te eisen. Eerder werd vanwege de inflatie ook al gestaakt voor hogere lonen door Brits ambulancepersoneel, bij het openbaar vervoer, postdiensten, grensbewaking en andere sectoren.