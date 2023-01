Studie PwC: meeste topbestuurders bedrijven zien afzwakking groei

De top van het internationale bedrijfsleven maakt zich zorgen over een afzwakking van de economische groei in de wereld. Volgens een grote studie door advies- en accountantskantoor PwC rekent 73 procent van de 4410 ondervraagde topbestuurders op een afzwakking in de komende twaalf maanden. De grootste zorgpunten in de PwC Global CEO Survey zijn inflatie, macro-economische volatiliteit en geopolitieke onrust.

Volgens PWC is dat de meest sombere vooruitblik sinds twaalf jaar geleden werd begonnen met het onderzoek. In 2021 en 2022 was er juist nog optimisme over de economie. Maar door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waaronder de hoge inflatie en politieke spanningen, is daar nu verandering in gekomen. Bijna 40 procent van de topbestuurders vreest zelfs dat hun bedrijf binnen tien jaar niet economisch rendabel meer zal zijn als wordt doorgezet op de huidige koers.

Vanwege de economische zorgen snijden veel bedrijven in de kosten. Maar 60 procent van de ondervraagde topbestuurders zei niet van plan te zijn om personeel te gaan ontslaan in de komende twaalf maanden. Het onderzoek werd in oktober en november uitgevoerd onder topbestuurders in Noord-Amerika, West-Europa en Azië.

Het World Economic Forum (WEF) dat momenteel in het Zwitserse Davos wordt gehouden kwam met eigen onderzoek onder vooraanstaande economen. Daaruit bleek dat twee derde van de economen een wereldwijde recessie verwacht in 2023.