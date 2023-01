Toyota wil productie dit jaar weer fors opvoeren

Automaker Toyota wil dit jaar aanzienlijk meer auto’s bouwen dan afgelopen jaar. Het Japanse bedrijf denkt problemen met de levering van onderdelen door coronalockdowns achter zich te kunnen laten. Chiptekorten zouden nog steeds wel een rem op de plannen kunnen zetten, waarschuwt de onderneming.

In 2023 verwacht Toyota 10,6 miljoen auto’s van de band te laten rollen. In het nog lopende boekjaar van de automaker, dat in maart eindigt, gaat Toyota nog uit van 9,2 miljoen voertuigen. Dat doel hadden de Japanners door aanhoudende chiptekorten in november flink verlaagd.

Eerder vorig jaar had Toyota ook al last van coronalockdowns in landen als China en Vietnam. Daardoor waren er niet altijd voldoende onderdelen voorhanden om de eigen fabrieken op volle kracht te laten draaien.