Marechaussee: geen personeelstekorten op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft geen personeelstekorten op Schiphol en vertragingen zullen dus niet ontstaan op de luchthaven omdat de paspoortcontrole langer duurt. Dat zegt een woordvoerster van de grensbeveiliging desgevraagd. Schiphol noemde de dienst eerder als een mogelijk knelpunt waardoor vertragingen konden ontstaan.

“We zitten gewoon aan onze capaciteit op Schiphol”, aldus de zegsvrouw. Ook op drukke dagen op de luchthaven zullen er geen problemen ontstaan. “Als wij krap zitten met personeel op Schiphol zetten we daar personeel in dat anders elders in het land had gewerkt.”

Vorig jaar waren er op een zeker moment wel problemen op Schiphol voor naar Nederland vliegende reizigers. Die moesten lang wachten om hun paspoort te laten controleren. De Marechaussee had toen last van een coronagolf, waardoor er tijdens bepaalde diensten minder mensen aanwezig waren. Nog dezelfde dag waren de problemen destijds opgelost.