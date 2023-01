Arcadis gaat helpen bij aanleg lightraillijn in Los Angeles

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis gaat een bijdrage leveren aan de bouw van een lightraillijn in Los Angeles in de Verenigde Staten. Het spoortraject van ruim 10 kilometer moet zorgen voor sneller woon-werkverkeer met betere verbindingen in de regio en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

De opdracht komt vanuit de Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (LA Metro), die verantwoordelijk is voor veel van het openbaar vervoer in de regio waar het spoortraject komt te liggen. Arcadis zal samenwerken met het Britse adviesbureau Mott McDonald. De partijen worden verantwoordelijk voor onder meer de administratie en inspectie van het project.

De spoorlijn moet een van de drukste knelpunten in het gebied aanpakken. De lightrail zal volgens Arcadis elf stations aandoen. Naast de spoorlijn zal er ook worden gewerkt aan onder meer het verbreden van straten en een fietsroute langs het eerste deel van de lightraillijn. Op die manier moeten ook alternatieve vervoersmiddelen worden aangemoedigd, aldus Arcadis. Hoeveel geld met de klus is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.