Randstad: maatschappelijke uitdagingen stuwen vraag naar personeel

De maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat stuwen de vraag naar personeel in verschillende sectoren. Zo is er veel vraag naar mensen die bijdragen aan de energietransitie, zoals monteurs van zonnepanelen en duurzaamheidsadviseurs. Ook wordt er naarstig gezocht naar projectleiders in de woningbouw, evenals naar personeel in de zorg en het onderwijs. Dat meldt uitzendconcern Randstad in zijn jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen.

De krapte op de arbeidsmarkt leidt ook tot een vraag naar verzuimadviseurs. Als gevolg van de personeelskrapte neemt de werkdruk op het huidige personeel toe, waardoor bedrijven op zoek zijn naar HR- en verzuimadviseurs. Dat laatste beroep staat voor het eerst op de lijst van Randstad. Om meer mensen aan het werk te krijgen neemt ook de vraag naar pedagogisch medewerkers in de kinderopvang toe. In totaal staan in die sector ruim 2000 vacatures open, aldus Randstad.

Ook de gestegen inflatie heeft een effect op de vacatures. Om op kosten te besparen zoeken veel bedrijven naar kundige inkoopadviseurs. Aan de werknemerskant is de vraag naar schuldhulpverleners toegenomen. Die kunnen mensen helpen met financiƫle problemen die zijn ontstaan door de hoge kosten voor levensonderhoud.

Volgens Randstad kijken mensen die op zoek zijn naar een baan al vaak naar functies waar veel vraag naar is. Toch blijft ook de interesse voor banen waar minder vraag naar is groot, zoals functies in de administratie en receptiewerk.