Biologische landbouw groeit, maar Nederland loopt wel achter

De totale oppervlakte aan biologische landbouwgrond in Nederland is het afgelopen jaar voor het zevende jaar op rij gegroeid. Dat meldt branchevereniging Bionext op basis van de jaarcijfers van toezichthouder Skal Biocontrole. Ook schakelden meer Nederlandse boeren om naar biologisch dan in voorgaande jaren. Wel loopt Nederland achter op de rest van Europa.

Volgens Bionext groeide het areaal aan biologische landbouwgrond het afgelopen jaar met ongeveer 2 procent tot 79.853 hectare. De landbouwgrond in omschakeling naar biologisch nam in oppervlakte toe met 28 procent tot 6571 hectare, waarbij Bionext spreekt van een “opvallende” groei. Dat zou onder meer kunnen komen door stijging van het aantal biologische landbouwbedrijven. Dat nam vorig jaar toe met 34 tot 2242.

Bionext merkt op dat “Nederland nog een flinke inhaalslag te maken” heeft. Het aandeel biologische landbouwgrond steeg het afgelopen jaar weliswaar, naar 4,4 procent, maar dat komt nog niet in de buurt van het Europese gemiddelde van 9,2 procent. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft zelfs naar 15 procent in 2030. Dat komt volgens de branchevereniging neer op zo’n 300.000 hectare biologische landbouwgrond op basis van de huidige landbouwoppervlakte.