Autoverkopen in EU door onderdelentekorten lager dan in 2021

Er zijn afgelopen jaar minder auto’s verkocht in de Europese Unie dan in 2021, meldt de Europese branchevereniging ACEA. Dat komt vooral door verstoringen in de leveringsketen in het begin van het jaar. Behalve chiptekorten, die gaandeweg het jaar minder groot werden, waren er door de oorlog in Oekraïne ook tekorten aan kabelbomen. Dat zijn strengen van kabels die op maat gemaakt zijn voor een bepaald model auto en waarmee alle elektronische onderdelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

In totaal werden er 9,3 miljoen personenauto’s verkocht, een daling van 4,6 procent op jaarbasis. In 1993 werden voor het laatst minder auto’s verkocht in Europa, bijna dertig jaar geleden. Van de grote Europese markten groeide alleen de Duitse, terwijl in Italië, Frankrijk en Spanje juist minder nieuwe auto’s de weg op gingen.

In december was het beeld anders, want in die maand werden haast 13 procent meer nieuwe personenauto’s verkocht dan een jaar eerder. Destijds was er echter sprake van een nieuwe coronagolf in veel Europese landen met bijbehorende beperkingen. Afgelopen maand groeiden vooral de verkopen in Duitsland en Italië.

In Nederland werden ruim 322.000 nieuwe auto’s verkocht in heel 2022, een afname van 3,2 procent. In december lagen de verkopen 12,3 procent lager dan een jaar eerder. Door veranderende regels voor de bijtelling van leaseauto’s werden eind 2021 meer auto’s op kenteken gezet, ondanks een lockdown in die maand.