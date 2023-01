Brussel onderzoekt Franse steun aan goederenvervoer op spoor

De Europese Commissie onderzoekt of Franse steun aan de goederenvervoerder Fret SNCF wel aan de staatssteunregels van de Europese Unie voldeed. Zo kreeg die dochter van staatsspoorbedrijf SNCF geld voorgeschoten, werden schulden kwijtgescholden en kreeg het bedrijf een kapitaalinjectie van de Franse staat toen het in 2020 werd omgevormd tot een commercieel bedrijf.

De zaken waar de commissie naar kijkt speelden vooral tussen 2007 en 2019. In die jaren gingen er regelmatig voorschotten van SNCF naar de goederendochter. De Europese mededingingswaakhond schat dat het in totaal om tussen de 4 miljard en 4,3 miljard euro ging.

Toen het goederenvervoersbedrijf een commerciĆ«le onderneming werd, werden schulden van Fret SNCF kwijtgescholden. Dat gaat om nog eens zo’n 1 miljard euro. Tenslotte werd er 170 miljoen in Fret SNCF gestoken toen het bedrijf op eigen benen kwam te staan.

Hoewel Fret SNCF geld kreeg van moederbedrijf SNCF kan er toch sprake zijn van staatssteun, want dat bedrijf is in handen van de Franse staat. De Europese Commissie laat niet weten hoelang zij de tijd nemen voor het onderzoek.