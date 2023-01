ECB denkt nog niet aan matigen renteverhogingen

De Europese Centrale Bank heeft vooralsnog geen redenen om het tempo van renteverhogingen te matigen, liet bestuurslid François Villeroy de Galhau doorschemeren op het World Economic Forum. Dat de inflatie enigszins afneemt doet volgens hem nog niets af aan de waarschuwing dat de rente in de eurozone voorlopig met een half procentpunt zal stijgen.

Villeroy, tevens president van de centrale bank van Frankrijk, haalde de woorden van ECB-president Christine Lagarde in december aan. Ze zei in een toelichting op het rentebesluit dat markten moeten rekenen op rentestappen van 0,5 procentpunt. “Die woorden zijn vandaag de dag nog altijd valide”, verklaarde Villeroy in een interview met Bloomberg TV.

Eerder deze week werd op de financiële markten gespeculeerd dat de ECB in maart zou overgaan tot kleinere rentestappen door de afkoelende inflatie en dalende energieprijzen, die een kleinere renteverhoging zouden kunnen rechtvaardigen. Maar de ECB-bestuurder vindt het nog te vroeg voor zulke speculaties. “We hebben heel duidelijk gezegd dat we de rentestappen per vergadering bekijken en een besluit nemen op basis van de laatste gegevens. Het is dus nog te vroeg om te speculeren over wat we in maart zullen doen”, aldus Villeroy.

De ECB heeft de rentetarieven vorig jaar flink verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie. In totaal gingen de rentetarieven met 2,5 procentpunt omhoog. Villeroy herhaalde dat de piek van de rente tegen de zomer zou moeten worden bereikt, gevolgd door een lange pauze van de rentestappen om ervoor te zorgen dat de hoge inflatie echt voorbij is.

“Vorig jaar ging het om snelheid, en was het een sprint. Dit jaar gaat het meer om een combinatie van het niveau van de rente en hoelang de rente op dat niveau blijft. Het is heel belangrijk om te zeggen dat we zo lang als nodig op dit eindtarief van de rente zullen blijven om de inflatie terug te brengen naar 2 procent”, aldus Villeroy. De ECB neemt begin februari een volgend rentebesluit.