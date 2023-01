IEA: groter overschot op oliemarkt ondanks heropening China

De wereldwijde oliemarkten hebben dit kwartaal te maken met een groter overschot dan werd verwacht. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport. Volgens het agentschap komt dat doordat de vraag naar olie nog steeds beperkt is, ondanks de poging van China om de economie te heropenen na het loslaten van het strenge coronabeleid.

Het aanbod zal in de eerste drie maanden van het jaar ongeveer 1 miljoen vaten per dag hoger liggen dan het verbruik, aldus het IEA. Hoewel de organisatie de vooruitzichten voor China licht heeft bijgesteld na de versoepeling van de coronabeperkingen, verwacht het pas in het tweede kwartaal weer een jaarlijkse groei van de olievraag in China. “Aangezien China een uitdagende winter tegemoet gaat, zal het heropeningspad ongetwijfeld hobbelig en langgerekt zijn”, waarschuwde het IEA.

De olieprijzen kennen een moeizame start van het jaar. Dat komt doordat de versoepeling van de coronabeperkingen in China een nieuwe golf van virusinfecties heeft veroorzaakt in het land. De pogingen om de economie weer op gang te brengen worden daardoor vertraagd. Wanneer de Chinese economie weer op volle kracht draait zal ook de vraag naar olie vanuit het land flink toenemen.

De olievoorraden nemen ook toe doordat Rusland ondanks de westerse sancties zijn productie en export van olie op peil weet te houden. De olieproductie van het land bleef in december stabiel op zo’n 11 miljoen vaten per dag, ondanks het verbod van de Europese Unie op de import van Russische ruwe aardolie. Het IEA verwacht wel dat de Russische olieproductie later dit kwartaal zal afnemen. Het trage herstel van de olievraag in de eerste helft van 2023 wijst er volgens de organisatie echter op dat de voorraden blijven groeien.

Het agentschap voorspelt dat de wereldwijde oliemarkten in de tweede jaarhelft wel krapper zullen worden, naarmate de Chinese consumptie toeneemt en de sancties tegen Moskou een groter effect hebben. De Russische productie zou volgens het IEA eind maart met 1,5 miljoen vaten per dag kunnen dalen.

De wereldwijde olieconsumptie blijft volgens het IEA op schema om dit jaar met 1,9 miljoen vaten per dag te groeien tot een recordgemiddelde van 101,7 miljoen vaten per dag. Ongeveer de helft van de groei komt uit China.