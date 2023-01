Opslag radioactief afval: openheid belangrijk bij wegnemen zorgen

Radioactief afval wordt vaak gezien als reden om tegen kernenergie te zijn. De straling van dat afval kan namelijk duizenden jaren gevaarlijk blijven. Maar volgens adjunct-directeur Ewoud Verhoef van COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) is de opslag en het beheer van radioactief afval goed en veilig geregeld in Nederland. Hij stelt dat openheid hierover belangrijk is om zorgen bij mensen over dat afval weg te nemen.

De opslag van radioactief afval wordt nog belangrijker vanwege de plannen van het kabinet om nieuwe kernreactoren te bouwen om in de groeiende energievraag te voorzien. Dat afval hoeft dus volgens Verhoef geen reden te zijn om tegen kernenergie te zijn. “We zijn een volwassen industrie. Dat moet je niet verbergen maar juist laten zien. Communicatie en uitleg zijn belangrijke onderdelen als het gaat om radioactief afval.” Hij zegt dat COVRA qua veiligheid en transparantie op Europees niveau wordt gezien als een voorbeeld.

Bij COVRA in het Zeeuwse Nieuwdorp wordt sinds 1982 al het radioactieve afval uit Nederland opgeslagen en verwerkt. Het gaat daarbij om hoogradioactief en laag- en middelradioactief afval. Hoogradioactief afval komt onder meer uit de naastgelegen kerncentrale van Borssele. Ook afval uit de kerncentrale voor medische isotopen in Petten en de onderzoeksreactor van de TU Delft wordt daar opgeslagen. Bij laag- en middelradioactief afval gaat het bijvoorbeeld om kleding en apparatuur uit ziekenhuizen en laboratoria.

COVRA is de enige locatie in Nederland waar dat afval wordt opgeslagen. De locatie wordt beveiligd door zeer dikke betonnen muren en zware stalen deuren. Het radioactieve afval zelf is daarbij in roestvrijstalen vaten of beton opgeslagen.

Volgens Verhoef produceert ons land maar weinig radioactief afval, maar is er voor de opslag wel veel kennis nodig. Daarom is gekozen voor een centrale locatie. Hij geeft aan dat de faciliteit van COVRA vrij makkelijk uitgebreid kan worden om ruimte te maken voor de opslag van afval uit nieuwe reactoren die gebouwd moeten worden.

Voor de langdurige berging van langlevend radioactief afval wordt tegelijkertijd gezocht naar ondergrondse mogelijkheden, zoals diepe klei- of zoutlagen. Er wordt daarbij volgens Verhoef ook gekeken naar samenwerking als het gaat om berging voor de lange termijn, onder meer met landen als Belgiƫ, Oostenrijk en Italiƫ. Nu is elk Europees land nog zelf verantwoordelijk voor die opslag.