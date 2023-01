Luchtvaartmaatschappijen positief over einde beperkingen Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM is positief gestemd over de verwachtingen van Schiphol dat er geen beperkingen meer nodig zijn in de meivakantie. Ook Transavia laat weten blij te zijn “met de inspanningen door Schiphol en andere partijen in de sector”. Touroperator TUI benadrukt dat dit is zoals het zou moeten zijn en vindt dat Schiphol de zaken goed heeft opgepakt na de chaos van vorig jaar.

Toen was er enorm veel vraag om weer op reis te gaan na enkele jaren vol coronabeperkingen. Maar bij beveiligers en afhandelaars op Schiphol waren veel personeelsleden vertrokken in de onzekere tijden. Dat zorgde ervoor dat de luchthaven de drukte niet aan kon en met name bij de beveiliging leidde dat tot lange rijen. Sommige mensen misten daardoor hun vlucht.

Om die chaos te voorkomen gold sinds juli een maximum voor het aantal vertrekkende reizigers vanaf Schiphol. Maar door het aannemen van meer beveiligers en het verhogen van de productiviteit kan Schiphol dat nu afschaffen. Samen met de sector werkt de luchthaven aan het afzwakken van de piekmomenten door vluchten bijvoorbeeld gelijkmatiger over de drukste dagen te verdelen.

KLM ziet dan ook “dat de hele sector zich inspant om de personeelstekorten op te lossen” en waarschuwt dat het belangrijk blijft “voor alle partijen in de sector van belang om de voortgang van de werving van personeel te blijven monitoren”.

Transavia zegt zelf extra personeel te hebben aangenomen en goede afspraken te hebben gemaakt met bijvoorbeeld de afhandelaars. “Wij hebben er vertrouwen in dat het zomerseizoen voor zowel passagiers als medewerkers zonder al te grote problemen zal verlopen, al zullen er momenten zijn dat het druk is.”

Ook TUI bevestigt met Schiphol en de andere bedrijven in de branche te kijken naar de mogelijkheden om te veel drukte op piekmomenten te voorkomen. “Iedereen wil daar graag aan bijdragen want niemand wil een zomerseizoen als vorig jaar”, laat een woordvoerster weten. “We zien de komende zomer positief tegemoet.”