DAF breidt uit met assemblagefabriek voor elektrische trucks

Truckfabrikant DAF breidt uit in Eindhoven met een assemblagefabriek voor elektrische trucks. Die is gebouwd in een hal die DAF nog over had op zijn terrein. Dit voorjaar moeten de eerste DAF XD- en XF Electric-trucks van de band rollen. Dat zijn volledig elektrische voertuigen met een actieradius van meer dan 500 kilometer.

DAF maakt al een paar jaar elektrische trucks. Maar daarbij werkte het bedrijf tot nu toe samen met VDL. Dat partnerschap is door de uitbreiding niet meer nodig want nu kan DAF de elektrische trucks helemaal zelf in elkaar zetten. Een woordvoerder legt uit dat er al enkele proefwagens zijn gemaakt. Maar het duurt nog even voor de echte productie kan beginnen.

De verwachtingen zijn hooggespannen. DAF verwacht dit jaar een paar honderd elektrische trucks te kunnen maken. Omdat de vraag naar dit soort voertuigen steeds meer lijkt toe te nemen, gaat het bedrijf ervan uit dat de productie komende jaren kan oplopen naar enkele duizenden per jaar.

De nieuwe assemblagefabriek biedt werk aan tientallen mensen. Die heeft DAF geworven onder personeel dat al bij het bedrijf aan de slag was. Het is wel de verwachting dat er komende jaren nog meer mensen nodig zijn. DAF is in Eindhoven op dit moment goed voor een kleine 5000 voltijdsbanen. Wereldwijd zijn dat er 9700. Hoeveel geld er met de uitbreiding is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.