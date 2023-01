Amsterdamse AEX sluit flink in het rood door recessiezorgen

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met rode cijfers gesloten, net als de hoofdgraadmeters elders in Europa. De vrees voor een economische recessie door de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie hing weer boven de markt. Die angst werd verder aangewakkerd door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie en winkelverkopen.

De AEX eindigde met een min van 1,8 procent op 735,68 punten. De MidKap ging 1,7 procent omlaag tot 995,25 punten. Op de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs werden verliezen tot 1,9 procent op de koersenborden gezet.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) zei op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos dat de inflatie in de eurozone nog steeds “veel te hoog” is en dat de centrale bank zal vasthouden aan de koers bij het bestrijden van de inflatie door de rente verder te verhogen.

Betalingsverwerker Adyen bungelde onderaan in de hoofdindex op het Damrak met een verlies van 6,5 procent. Ook de chipfondsen ASMI, Besi en ASML waren in de staartgroep te vinden met minnen tot 5,9 procent, net als staalproducent ArcelorMittal en verlichtingsbedrijf Signify die tot 3,8 procent inleverden. Bierbrouwer Heineken voerde de schaarse stijgers in de AEX aan met een plus van 1,4 procent, geholpen door een adviesverhoging van zakenbank RBC Capital. Ook levensmiddelenconcern Unilever en telecombedrijf KPN stonden bij de winnaars met plussen tot 0,3 procent.

In de MidKap was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de grootste daler met een verlies van 4,8 procent. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl ging woensdag nog 5 procent omhoog dankzij goed ontvangen cijfers. De Britse branchegenoot Deliveroo meldde voorlopige jaarcijfers en werd daarop 0,6 procent lager gezet door beleggers in Londen.

Andere verliezers bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 waren onder meer industrieel toeleverancier Aalberts, post- en pakketbezorger PostNL, fitnessketen Basic-Fit en speciaalchemieconcern Corbion met dalingen tot 3,8 procent. Bodemonderzoeker Fugro prijkte bovenaan de MidKap met een winst van 1,6 procent.

De euro was 1,0804 dollar waard, tegen 1,0817 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 79,93 dollar en Brentolie werd 0,9 procent duurder op 85,72 dollar per vat.