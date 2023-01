Kantoorverhuurder WeWork schrapt honderden banen

De kantoorverhuurder WeWork gaat ongeveer driehonderd banen schrappen in verschillende landen om kosten te besparen. Daarmee zet er opnieuw een groot Amerikaans bedrijf het mes in zijn personeelsbestand.

De ingreep betekent naar schatting een inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen met bijna 7 procent. Volgens WeWork is dat nodig omdat de hoge inflatie van de laatste tijd bij veel bedrijven drukt op hun bestedingen aan kantoorruimte.

Waar de banen precies verdwijnen is nog niet bekend. WeWork is ook actief in Nederland. De onderneming is internationaal gezien zeker niet het enige bedrijf dat reorganiseert om de veranderde economische situatie het hoofd te bieden.

Eerder deze week zette Microsoft bijvoorbeeld een streep door 10.000 arbeidsplaatsen wereldwijd. Zelfs McDonald’s kondigde eerder deze maand aan banen te gaan schrappen, al kon de fastfoodketen toen nog niet zeggen hoeveel arbeidsplaatsen er precies zouden verdwijnen.