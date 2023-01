Economische dompers VS zorgen voor gemengd beeld op beurzen Azië

De aandelenmarkten in Azië en Australië lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten onder meer teleurstellende macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten, die op de New Yorkse beurzen al voor aanzienlijke verliezen zorgden.

De Nikkei in Tokio sloot 1,4 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong verloor een fractie en de beurs van Shanghai steeg juist met 0,3 procent. Uit de VS kwamen cijfers die wezen op een krimp in de industrie en de detailhandel, wat een recessie van ’s werelds grootste economie steeds aannemelijker maakt. Daarbovenop kwamen uitlatingen van twee kopstukken van de Federal Reserve, die lieten doorschemeren dat de renteverhogingen ondanks de zwakke economie door zullen gaan.

In Tokio verloren bijvoorbeeld autofabrikant Toyota (min 2,5 procent) en de bank Mitsubishi UFJ Financial (min 1 procent) door de recessievrees. Ook werd bekend dat Japan een handelstekort had in december.

De All Ordinaries in Sydney won 0,6 procent. De werkloosheid in Australië was in december iets hoger dan verwacht en het aantal banen in het land daalde met 14.600, hoewel het aantal vaste banen nog wel steeg. De belangrijkste index van de aandelenbeurs in het Nieuw-Zeelandse Wellington daalde licht na de plotselinge aankondiging van het vertrek van premier Jacinda Ardern. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent.