Aandacht voor Heineken, Prosus en RELX op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar bierbrouwer Heineken, techinvesteerder Prosus en dataleverancier RELX. Verschillende analisten kwamen met rapporten over de drie AEX-bedrijven. Zo werd het advies voor Heineken verhoogd door RBC. Prosus werd door de Britse bank HSBC van de kooplijst gehaald en de Amerikaanse bank Goldman Sachs verlaagde zijn aanbeveling voor RELX.

Beleggers verwerken daarnaast de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar de recessievrees weer oplaaide door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie en de winkelverkopen in de VS. Ook lieten de bestuurders van de centrale banken van St. Louis en Cleveland weten dat de Federal Reserve voorlopig nog niet kan stoppen met het opvoeren van de rente in de VS ondanks de zwakkere economie.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een lagere opening. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1,4 procent lager. De beurs in Shanghai won 0,4 procent en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent.

Op het Damrak blijft ASMI in de belangstelling staan. De chiptoeleverancier werd woensdag bijna 10 procent meer waard na een verhoging van de omzetverwachting voor het vierde kwartaal.

Ook de luchtvaartsector weet de aandacht op zich gericht. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een bod op ITA ingediend bij het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën. Volgens Italiaanse media zou Lufthansa een belang van 40 procent willen nemen in de rechtsopvolger van het failliete Alitalia. Ook zou Lufthansa een optie op het oog hebben om ITA later volledig in te lijven. Air France-KLM verklaarde niet geïnteresseerd te zijn in een belang in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij.

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX won een fractie op 749,12 punten en de MidKap steeg 0,9 procent tot 1012,11 punten. De hoofdindex in Parijs klom 0,1 procent. Frankfurt en Londen verloren tot 0,3 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 1,8 procent lager op 33.296,96 punten. De brede S&P 500 zakte 1,6 procent en techbeurs Nasdaq daalde 1,2 procent.

De euro was 1,0793 dollar waard, tegen 1,0817 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag door de recessievrees. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 78,64 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 84,35 dollar per vat.