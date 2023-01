PostNL breidt met nieuw sorteercentrum uit in België

Pakketbezorger PostNL bouwt in België een nieuw sorteer- en distributiecentrum. In het Oost-Vlaamse Evergem, in de buurt van Gent, verrijst een complex dat werk biedt aan 120 voltijdwerkers. Voor het einde van dit jaar wil PostNL het logistieke knooppunt voor pakketbezorging in gebruik nemen.

Bij PostNL in België werken momenteel zo’n duizend mensen. Daarnaast rijden 1200 bezorgers voor het Nederlandse bedrijf rond, maar zij zijn meestal in dienst van onderaannemers.

In maart vorig jaar opende PostNL al een vergelijkbaar “hoogtechnologisch” sorteercentrum in België. Die vestiging in Willebroek moest ervoor zorgen dat Belgische winkels later hun pakketten voor verzending via PostNL aan kunnen leveren. Daardoor kunnen consumenten ook later hun bestelling plaatsen, zo was het idee.