Britten hielden in december onverwachts de hand op de knip

Inwoners van Groot-Brittannië hebben in de maand december onverwachts de hand op de knip gehouden. Ook daar zijn de afgelopen tijd prijzen flink omhoog gegaan, maar economen hadden desondanks verwacht dat Britten meer zouden uitgeven rond de feestdagen.

Statistiekbureau ONS meldt dat de hoeveelheid verkochte producten in december is gedaald met 1 procent ten opzichte van een maand eerder. Economen waren eerder uitgegaan van een stijging van 0,5 procent. Op jaarbasis daalden de verkopen met 5,8 procent. Volgens het statistiekbureau is dat de grootste daling in december sinds 1997.

Volgens het ONS deden veel Britten minder kerstinkopen omdat zij minder te besteden hadden. Ook de verkoop van voedsel daalde in december vanwege de hogere prijzen. In november verkochten Britse retailers juist meer etenswaren.

Verwacht wordt dat Britse consumenten ook dit jaar voorzichtig zullen zijn met het doen van uitgaven. Eerder werd al bekend dat het consumentenvertrouwen in Groot-Brittannië in januari voor het eerst in drie maanden tijd is gedaald. Daarmee komt het vertrouwen in de buurt van het laagste niveau sinds 1974.