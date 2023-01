Gazprom vermindert gasexport naar Europa via Oekraïne

Gazprom verlaagt de export van gas naar Europa via Oekraïne opnieuw, meldt het Russische staatsgasconcern. Via andere leidingen hebben de Russen de gasleveringen aan Europa eerder dit jaar al stopgezet.

Via leidingen door Oekraïne exporteren de Russen vrijdag 24,4 miljoen kubieke meter aardgas, kondigt Gazprom aan. Een dag eerder ging het nog om 25,1 miljoen kubieke meter, terwijl dat eerder in de week nog 32,6 miljoen kubieke meter was.

Gazprom geeft geen reden voor de verlaging. Analisten zeiden eerder deze week dat er waarschijnlijk minder vraag is naar Russisch gas dat volgens langetermijncontracten wordt geleverd, omdat de actuele marktprijzen op dit moment lager liggen.

Op de voor Europa toonzettende Nederlandse gasbeurs werd aardgas vrijdag zo’n 2 procent goedkoper. Eerder dit jaar zorgde het dichtdraaien van de Russische gaskraan nog tot recordprijzen, vanwege paniek over de beschikbaarheid van de brand- en grondstof. Rusland reageerde daarmee op de sancties die westerse landen instelden als vergelding voor de Russische inval in Oekraïne.

Landen van de Europese Unie spraken na de Russische inval af om hun gasverbruik te verlagen en met goed gevulde opslagen de winter in te gaan.